Milan, Leao torna a parlare sui social: il poto dopo il ko con la Roma

49 minuti fa



Ci è finito anche lui chiaramente sul banco degli imputati dopo l'eliminazione in Europa League. Sono ore di riflessione per Rafael Leao che, dopo essersi preso dei momenti per sé, è tornato a postare sui social come fa assiduamente. Il portoghese ha condiviso una storia su Instagram con un messaggio chiaro.



IL MESSAGGIO - Sul suo profilo, l'ala ha scritto: "La gente esprime odio prima di (esprimere) qualcosa di positivo. Andiamo oltre". Un modo per mettersi alle spalle la delusione e le critiche e concentrarsi sulle prossime uscite. Il Milan affronterà lunedì l'Inter in un derby che, se perso, potrebbe consegnare matematicamente lo Scudetto ai cugini.