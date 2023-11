Il numero 10 del Milan Rafael Leao è stato ospite al podcast 19F, in compagnia dell'attaccante della Juventus Moise Kean, e ha raccontato un aneddoto divertente e rilasciato dichiarazioni su Ibrahimovic e Bennacer.



IBRAHIMOVIC - "Zlatan, quando giocavo bene non mi diceva niente. Quando giocavo male invece... Lui si concentrava più sui dettagli, non gli interessava del dribbling: a volte mi diceva, Rafa quel controllo lì devi farlo così per andare in porta, con un talento così non puoi sbagliare un controllo del genere".



BENNACER - "Chi mi ha aiutato tanto? Bennacer. C'è un grande rapporto con lui, è mio fratello".



L'ANEDDOTO - "Ero al ristorante con i miei amici, finisco di mangiare, stavo per uscire e incontro un tifoso del Milan che mi chiede: 'Rafa, ma ti posso dare un bacio sui piedi?'. E lo ha fatto, e io gli dicevo, no, no. Era un ragazzino..."