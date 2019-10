La prima di Stefano Pioli sulla panchina del Milan avrà come colonna sonora un clima surreale. Sì perché per Milan-Lecce a San Siro saranno sì presenti oltre 50mila spettatori, ma la Curva Sud, il cuore pulsante del tifo rossonero ha già annunciato che rimarrà in silenzio per tutta la durata dell'incontro.



La Curva ha già annunciato, secondo la Gazzetta dello Sport, che non farà cori di sostegno per tutti i 90 minuti. ​In più sono anche previsti alcuni striscioni di contestazione nei confronti della società (uno dei quali già visto nel corso della sfida contro il Genoa che indicava: "Il tempo è scaduto") e della squadra sia per il caos visto nelle prime settimane di questa annata sia per la mancanza di attaccamento alla maglia e alla causa rossonera. Insomma, un inizio non facile per Pioli, in campo, ma anche fuori.