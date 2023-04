Milan-Lecce 2-0



MILAN



Maignan 6,5: risponde presente su una conclusione violenta di Strefezza. Sicurezza per tutto il reparto, mantiene la porta inviolata senza dover faticare più di tanto.



Kalulu 5,5: pomeriggio da dimenticare per il francese che da terzino destro fa tanta fatica ad arginare Banda. Cresce nella ripresa.



Thiaw 6.5: prestazione solida del difensore tedesco, costretto a spendere un giallo per l’errore in marcatura di Kalulu. (dal 13’ st Kjaer 6: controlla agevolmente nel finale)



Tomori 6,5: essenziale nelle giocate, rischia poco e controlla bene Ceesay.



Theo Hernandez 7: prestazione totale del vice-campione del mondo. Attacca le linee avversarie sia centralmente che sul versante sinistro. Accelera sempre al momento giusto. In difesa non fa passare nemmeno uno spillo.



Tonali 7: intensità straordinaria per circa un’ora, disegna l’assist per il gol di Leão. (dal 13’ st Bennacer 6: prezioso nella gestione del possesso palla con la sua qualità nel palleggio)



Krunic 6,5: buca un solo intervento e Banda decide di graziarlo. Per il resto altra prestazione determinante dal punto di vista tattico.



Messias 5,5: poche idee per il brasiliano che non riesce mai a saltare il diretto avvaedaeio (dal 13’ st Saelemaekers 6: attacca la profondità e si rende utile in fase di ripartenza)



Diaz 6,5: regista offensivo dei rossoneri. Non trova il graffio vincente ma è molto utile nelle due fasi. (Dal 33’ st De Ketelaere sv)



Leão 8: semplicemente straordinario. Segna il suo primo gol stagionale di testa ( il terzo in carriera, secondo proprio si salentini), sicuramente il punto debole di un repertorio di grandissimo livello. Chiude la partita con una discesa palla al piede che fa alzare in piedi tutto San Siro. (Dal 33’ st Origi sv)



Rebic 5,5: si sbatte molto ma non è mai convincente dal punto di vista tecnico. Tanti, troppi errori.

torna al successo in campionato e chiude al meglio una settimana magica. Bravo sia dal punto di vista tattico che in quello della gestione delle risorse.



LECCE



Falcone 5,5: non esce sul primo gol del Milan ma non ha colpe decisive.



Gendrey 5: contro questo Leao può fare poco. (dal 33’ st Romagnoli sv)



Baschirotto 5,5: rischia di commettere un fallo da rigore su Theo. Nel complesso va in grande difficoltà con la rapidità delle punte rossonere.



Umtiti 6: una buona prestazione quella dell’esperto difensore francese.



Gallo 5,5: accompagna poco in fase offensiva nonostante lo spazio a disposizione. Timido.



Blin 6: fa tanta legna in mezzo al campo. (dal 30’ st Gonzalez sv)



Hjulmand 5,5: troppo timido in fase d’impostazione.



Oudin 6: non dispiace per intelligenza tattica e buon dinamismo.



Banda 6,5: il migliore dei suoi. Quando parte palla al piede semina il panico. Mezzo voto in meno per l’errore sotto porta quando centra il palo da un metro. Poteva cambiare la partita.



Ceesay 4,5: non vede mai la palla. (dal 20’ st Voelkerling 5,5: leggermente meglio rispetto al compagno di reparto)



Di Francesco 5,5: tanto fumo e poco arrosto. (dal 20’ st Stefezza 6: impregna subito Maignan e crea scompiglio)



All. Baroni 5: il Lecce ha perso il gioco che aveva impressionato tutti nella prima parte di stagione. E ora la classifica si fa pericolosa.