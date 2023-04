Milan-Lecce (domenica 23 aprile alle ore 18, in diretta streaming su Dazn) è una gara valida per la 31ª giornata di Serie A.



LE ULTIME - Pioli non avrà a disposizione Calabria, squalificato, e valuta possibili cambi dopo l'impegno in Champions. Per Baroni fuori solo Pongracic.



PROBABILI FORMAZIONI



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, Brahim Diaz, Leao; Rebic.



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.