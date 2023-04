Prima premessa:, terminale offensivo numero 1 (anche se porta il 9 sulla schiena), il che significa che continuerà a puntare forte sull'ex Arsenal, decisivo nei quasi due anni di permanenza in rossonero. Seconda premessa:. Deduzione:3 gol e 2 assist il bottino di Rebic in campionato, appena 2 reti e un passaggio vincente invece per Origi., al netto dell'impiego non continuo e dei problemi fisici dai quali entrambi non sono stati esenti nei mesi., l'ultimo gol è quello bello ma inutile di Origi nel 2-5 contro il Sassuolo, arrivato sull'1-5. Il belga ha poi messo a referto gol e assist contro il Monza (4-1), di fatto non portando comunque punti alla causa.: due contro l'Udinese alla prima di campionato (doppietta, 4-2), due a Empoli con gol e assist nell'1-3 finale e due a Verona con un assist (1-2).Se, la situazione contrattuale di, arrivato a zero dal Liverpool con un accordo da 4 milioni all'anno per 4 anni, ne rende un po' più saldo il futuro. Rebic scade un anno prima, nel 2025, e guadagna 500mila euro in meno:e la dirigenza rossonera che a gennaio ha già incontrato l'entourage del giocatore per discutere di una possibile exit strategy.Per Origi, come per De Ketelaere, la sensazione è che se ne riparlerà più avanti.