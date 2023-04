Di seguito i principali episodi da moviola di Milan-Lecce, match della 31esima giornata di Serie A in programma oggi alle 18 a San Siro e visibile in TV su Dazn.



Milan – Lecce - domenica ore 18.00

Chiffi

Valeriani – Massara

Iv: Giua

Var: Marini

Avar: Muto



14' - Intervento di Baschirotto su Theo Hernandez: per Chiffi è rigore. Il Var interviene e Chiffi va a rivedere l'azione: il difensore del Lecce interviene prima sulla palla e poi sul milanista, il rigore non viene concesso.



I bordocampisti di Dazn riferiscono un dialogo fra Chiffi e Pioli, con l'allenatore del Milan che dice all'arbitro: "Ha preso tutto", e Chiffi che replica: "Ha preso la palla".



39' - Gendrey strattona Leo, fuori area: Chiffi lascia correre, i rossoneri protestano.



45' - Colpo di testa di Baschirotto in area rossonera, respinge Messias sempre di testa e la palla viene recuperata in uscita da Maignan: Di Francesco cade a terra sull'uscita del portiere rossonero, protestando per il ginocchio alto del francese. Per Chiffi tutto regolare.