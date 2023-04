Yacine Adli è molto legato al Milan. In pochi mesi il centrocampista ex Bordeaux ha trovato una grande sintonia con tutti i compagni. Ma le poche presenze in campionato invitano a riflessioni più ampie. Ecco perché la Salernitana ha avuto un contatto con il club rossonero per provate ad accontentare Paulo Sousa che vuole il suo allievo in granata.