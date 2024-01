Milan: Romero cercato da Lecce, Salernitana e Como. Ecco cosa filtra sul futuro dell’argentino

Luka Romero sta faticando più del previsto a trovare un po’ di spazio al Milan: 85 minuti in 4 partite di serie A e 71 minuti giocati in coppa Italia. Senza mai lasciare una traccia convincente. L’argentino non è ancora pronto per imporsi in un club come quello rossonero e avrebbe bisogno di un percorso diverso per crescere e migliorare giocando con continuità.



IPOTESI PRESTITO- Nelle ultime ore il Milan sta riflettendo sull’opportunità di cedere Romero in prestito nella seconda parte di stagione. La Salernitana ha già chiesto informazioni e sarebbe propensa a prendere l’ex Lazio a titolo temporaneo. Luka piace molto anche a Corvino che lo considera un giocatore forte con grandi margini di crescita ma il Lecce sta cercando di portare avanti un progetto ben chiaro: riduzione al minimo dei prestiti per puntare sul creare una patrimonialità con i giocatori di proprietà. Ecco perché al momento non ci sono discussioni in corso tra il club salentino e il club rossonero ma solo un gradimento totale. Difficile, se non impossibile, che Romero possa accettare la corte del Como in serie B: la sua preferenza, in caso di partenza, sarebbe la Liga spagnola dove è esploso con la maglia del Maiorca.