I campioni d'Italia tornano in campo. Prima amichevole per il Milan, che una settimana e mezza dopo l'inizio del raduno alle 17 affronta a Milanello il Lemine Almenno, con due tempi da venti minuti: la diretta testuale su Calciomercato.com.



Milan-Lemine Almenno 2-0

8' Messias (M), 10' Rebic (M).





LE FORMAZIONI UFFICIALI



MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Coubis, Gabbia, Michelis, Ballo-Tourè; Pobega, Bakayoko; Messias, Adli, Brahim; Rebic.

A disposizione: Mirante, Jungdal, Brescianini, D. Maldini, Robotti, Nsiala, Incorvaia, Frigerio, Stanga, Roback, Traorè, Bartesaghi, Gala. Allenatore: Pioli



LEMINE ALMENNO: Roncalli, Madonna, Viserjan, Fradegrada, Del Carro, Milesi, Camozzi, Aldegani, Traini, Assolari, Rota. A disposizione: Gherardi, Capelli, Mosca, Belotti, Tarchini, Pellegrinelli, Seferi, Cassinelli, Tironi, Kopioni.



Arbitro: Pasculli della Sezione di Como



SECONDO TEMPO



PRIMO TEMPO



20+1' - TRIS DEL MILAN ALLO SCADERE DEL PRIMO TEMPO, Gabbia! Corner dalla sinistra, Messias colpisce dii testa e Gabbia mette in rete con una zampata.



16' - Occasione per Adli: il francese prova la botta da fuori, pallone alto sopra la traversa.



10' - RADDOPPIA IL MILAN, Rebic! Secondo gol dei rossoneri, il croato prende palla al limite, si gira e calcia in rete.



8' - GOL DEL MILAN, Messias! Primo assist di Adli, serve il brasiliano che dal limite di sinistro insacca.



6' - Prima occasione per il Milan: Pobega mette in mezzo dalla destra, calcia Messias ma il pallone viene deviato in corner.



1' - Fischio d'inizio. Il nuovo acquisto Adli debutta con la maglia numero 7.