Ismael Bennacer è certamente nella lista del Paris Saint-Germain. Perché il centrocampista algerino del Milan è un pallino di Leonardo, il dirigente brasiliano lo porterebbe volentieri a Parigi e si era informato a giugno prima di sbattere su una clausola rescissoria da 50 milioni valida solo nel 2021. Ecco perché è arrivata la frenata, ma dal PSG c'è già l'idea di aggredire quella clausola nell'estate del prossimo anno qualora tra Bennacer e il Milan non arrivasse il rinnovo.





Il piano del Paris Saint-Germain prevede una strategia chiara: ci sarà un assalto a Camavinga del Rennes, ritenuto il centrocampista del futuro dallo stesso Leonardo. Qualora non andasse in porto l'operazione vista la grande concorrenza, il nome di Bennacer sarebbe certamente tra i primi per ordine di gradimento. Il Milan è tranquillo e vuole tenere Ismael con sé, protagonista di un centrocampo rinnovato e sempre più forte.