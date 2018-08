Non si vive di solo Higuain e del possibile scambio tra Bonucci e Caldara con la Juventus. Il mercato del Milan registra anche le necessità del direttore dell'area tecnica Leonardo di regalare a Gattuso un esterno offensivo (proseguono i contatti con lo svincolato Bernard) e una mezzala alternativa a Kessie e Bonaventura, oltre al capitolo cessioni. Sul fronte centrocampista, ai nomi emersi nelle ultime ore di Samassekou del Salisburgo e Bakayoko del Chelsea, si aggiunge quello di Adrien Rabiot del Paris Saint Germain.



PALLINO DI LEONARDO - Secondo quanto riporta Tuttosport, il calciatore classe '95 cresciuto nel vivaio del club francese, è un pallino del nuovo dirigente rossonero e i primi contatti sarebbero già partiti. Rabiot è in scadenza di contratto a giugno 2019 e finora i tentativi della dirigenza di convincere il ragazzo e l'influente madre-procuratrice di prolungare non hanno portato ad alcun risultato, tanto da attirare la corte del Barcellona. Visti però i rapporti molto tesi sull'asse Catalogna-Parigi dopo l'affare Neymar, Leonardo confida di potersi inserire nella trattativa col suo ex club, una volta incassato l'eventuale gradimento del giocatore escluso con polemica dal ct francese Deschamps in occasione dell'ultimo Mondiale. Anche il neo-allenatore del PSG Tuchel ha scaricato su Rabiot la responsabilità di decidere il proprio futuro, aprendo le porte a un addio. Tra Samassekou e Bakayoko, per il nuovo Milan spunta anche Rabiot.