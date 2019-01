In Inghilterra ci sono due piste low cost che portano a(Fulham) e(West Ham). Restando all'estero l'ormai imminente trasferimento didal Chelsea al Monaco può dare il via libera a uno tra, profili graditi ai rossoneri. Che in Italia bussano alla porta del Sassuolo, con l'ex interistain alternativa a. Ma in vista della prossima stagione- Intanto i complimenti pubblici dell'allenatoreaccendono le voci di mercato su, che però l'Empoli vuole tenere almeno fino a giugno. In forza al club toscano c'è poi un altro giovane seguito con interesse dalla Roma sempre in prospettiva futura:. Invece per l'immediato si fanno i nomi di(Bologna),(Sassuolo) e(Tottenham), fratello dell'ex interista Mariga.GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com