Grande prova contro il Milan, una conferma di quanto già fatto vedere contro la Juventus. Cristian Kouamé, attaccante sbarcato in A dal Cittadella, sta impressionando tutti con la maglia del Genoa. Leonardo per primo, rimasto stregato dall’attaccante classe ’97. Come scrive Il Secolo XIX, il dirigente milanista ha già chiesto informazioni a Preziosi, che però lo ha blindato.