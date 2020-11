Novità importanti in casa Milan per Rafael Leao. Nella serata di ieri, in occasione della sfida Under 21 tra Portogallo e Olanda, l'attaccante del Milan è uscito a causa di un infortunio. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, gli esami odierni hanno evidenziato una lesione al muscolo bicipite femorale della coscia destra.



NIENTE NAPOLI - Il portoghese svolgerà un nuovo controllo tra 10 giorni. L'ex Lille, dunque, salterà sicuramente le sfide contro Napoli, Lille e Fiorentina.