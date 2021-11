Una cattiva e una buona notizia per il Milan di Stefano Pioli in vista dei prossimi impegni tra Serie A e Champions League. Arrivano infatti importanti aggiornamenti dall'infermeria, per quanto concerne le condizioni dei calciatori che hanno riportato problemi di natira fisica.



LESIONE PER GIROUD, MAIGNAN E TOMORI IN GRUPPO - Per quanto riguarda Olivier Giroud, uscito malconcio dalla sfida di Champions vinta a Madrid contro l'Atletico, la risonanza ha confermato la lesione del bicipite femorale sinistro: l'attaccante francese verrà rivalutato tra 10 giorni. Mike Maignan e Fikayo Tomori hanno lavorato invece in gruppo e si candidano per la convocazione domenica contro il Sassuolo.