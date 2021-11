@AleDigio89





nel solco di quanto realizzato dal momento del rientro in campo dopo la pandemia.rispetto a quella vista nel pre-Covid,un inizio di annata impressionante in campionato, alla pari del Napoli, con. Ma ciò che stupisce maggiormente della truppa rossonera sonoevinte studiando i dati e le statistiche:dettato da una, che in determinate fasi del gioco ricorda(vedi FOTO).In un campionato in cui a fare la differenza saranno probabilmenteil Milan ha un grosso vantaggio:Mancanorivale nel derby domenica prossima,che arriverà a San Siro il 19 dicembre, ma che a differenza dei rossoneri ha giocato finora soltanto contro Roma in trasferta e Juve in casa, totalizzando 4 punti- All’Olimpico la squadra di Pioli si è portata a casaprima ci erano riusciti solo il Napoli (18 vittorie lontano da casa nel 2017) e la Juventus nel 2018 con 15 successi esterni. Inoltre, il Diavolo: si tratta del quarto club a centrare questo importante traguardo dopo Juventus (due volte), Napoli (due volte) e Roma. Senza contare il dato impressionante deiRiepilogandoNumeri che testimonianoNon solo:al 28° posto nella graduatoria dei marcatori all time della Serie A,La rete di ieri èquando il 15% dei giocatori con almeno una presenza in questa Serie A non era ancora nato (74 su 489).​