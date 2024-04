Milan, l'Europa e il derby condannano Pioli: per i bookie Lopetegui il nuovo tecnico. Conte primo rivale, Allegri sullo sfondo

Quattro giorni e due sconfitte che hanno segnato in maniera negativa la stagione del Milan e soprattutto il futuro di Stefano Pioli, sempre più lontano dalla panchina rossonera. Un’annata che si concluderà senza titoli porterà un inevitabile cambio tecnico in estate, con Julen Lopetegui balzato in testa alle preferenze degli esperti Sisal, a 1,85, seguito da Antonio Conte, primo rivale tra 2,50 e 2,75 volte la posta. Più lontana l’opzione Thiago Motta, tecnico rivelazione della Serie A, offerto a 6 come Vincenzo Italiano della Fiorentina, sale a 9 invece l’opzione Maurizio Sarri, libero dopo l’addio alla Lazio, con il clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri, sempre più vicino a un divorzio dalla Juventus, fissato a quota 10.