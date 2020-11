Il Milan di Pioli all’esame Lille. I rossoneri ospitano a San Siro il club francese alla ricerca di punti preziosi per mettere al sicuro la qualificazione ai sedicesimi di Europa League nel Gruppo H, dopo le vittorie contro Celtic e Sparta Praga. Ma c’è una sfida nella sfida e riguarda Brahim Diaz: il centrocampista spagnolo, ricorda Agipronews, ha segnato in ciascuna delle sue ultime due partite di Europa League con il Milan e potrebbe essere il primo giocatore dal compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic a trovare la rete in tre partite consecutive per il club nelle più importanti competizioni europee. Lo sanno bene i betting analyst che quotano tale risultato a 3,25. Il primo a riuscirci fu proprio l’attaccante svedese nel 2011-12 con una serie di cinque marcature. Più difficile per i bookie una doppietta di Diaz offerta a 14,00.