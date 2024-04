Milan-Lille, nuovo asse di mercato: non solo David, occhi su Tiago Santos

Come a più riprese sottolineato qui su Calciomercato.com, nell’agenda di Gerry Cardinale, il primo nodo da sciogliere riguarderà la guida tecnica a cui affidare le sorti del club rossonero nel prossimo futuro, un futuro che non vedrà Stefano Pioli sulla panchina meneghina.

LA SANA INVIDIA DI FURLANI: I PIANI DI CARDINALE E IBRAHIMOVIC

Conosciamo il legame che il capo dell’area scouting rossonera Geoffrey Moncada possiede con il campionato francese, visti gli anni passati a lavorare in Ligue 1 agli ordini del Monaco, e gli ottimi rapporti tra il Lille e il Milan sono noti ormai da anni.(Leao, Maignan e Djalò, per citarne giusto alcuni).Infatti, nell’ambiente rossonero, pur consolidando i contatti con il Bologna per arrivare a Joshua Zirkzee ( QUI I DETTAGLI ),Nel corso degli scorsi giorni, il Napoli, per il post Osimhen, ha accelerato i contatti, trovando una bozza di accordo sui termini contrattuali - ingaggio da 3 milioni a stagione con contratto di 5 anni (dunque, fino al 2029) - ma non è riuscito a chiudere l’affare con il Lille: c’è una forbice importante di 10 milioni di euro (35 l’offerta azzurra, mentre la richiesta dei francesi si aggira sui 45 milioni). Per questo motivo, visto l’addio di Giroud e il possibile mancato rinnovo di Jovic,

, infatti, come riscontrato da Calciomercato.com,, arrivato in Francia per 6,5 milioni di euro dall’Estoril Praia, dopo aver mosso i primi passi nelle giovanili dello Sporting Lisbona.costantemente monitorato nel corso della stagione. Il Diavolo sta valutando l’opzione, insieme ai vari obiettivi a cui giungere (un centrale di difesa, un centrocampista difensivo e almeno una punta),(in particolar modo, il numero 2 rossonero si aspetta un importante adeguamento salariale, ma c’è ancora distanza tra domanda e offerta) e quindi il Milan che drizza le antenne su un laterale difensivo a destra.

. La Vecchia Signora sta valutando il suo nome come possibile sostituto di Timothy Weah, anch’egli arrivato dal Lille, nel caso in cui Giuntoli non riesca a sbloccare il reale obiettivo per quella zona di campo: Riccardo Calafiori del Bologna.