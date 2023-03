La missione delnon cambierà nemmeno per la prossima stagione: mantenere alta la competitività della squadra inserendo dei giovani di talento per il futuro. Alcuni potrebbero arrivare anche dal proprio settore giovanile, che tanto bene sta lavorando sopratutto nell’ultimo biennio. La stella dista brillando sempre di più con la formazione primavera in Youth League. L’esterno offensivo ivoriano è pronto per il grande salto in prima squadra ma prima deve rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Sull’ex Parma ci sono diversi interessamenti sia dall’Italia sia dall’estero, ma l’intenzione del Milan è arrivare presto a un accordo con i suoi rappresentanti.Maldini è convinto che la firma non sia in discussione ma serve mettere nero su bianco per evitare ogni sorpresa.Trae il Lecce è stato amore a prima vista. L’attaccante classe 2002, arrivato in prestito dal Milan, ha iniziato con il piede sull’acceleratore la sua avventura in Salento con 4 gol e 2 assist, poi ha subito una leggera flessione. È una fase prevedibile per un giovane e che non ha cambiato i piani di Pantaleo Corvino intenzionato a esercitare il diritto di riscatto a 2,5 milioni. Il club rossonero ha un diritto di controriscatto a 500 mila euro in più e, salvo sorprese, lo eserciterà. L’idea è quella di mantenere il possesso sul centravanti della nazionale under 21 per poi valutare un nuovo prestito nella prossima stagione.