Il presidente del, ha concesso una breve intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato dei sorteggi dei quarti di finale di Champions League che domani a partire dalle 12 a Nyon potrebbero mettere davanti ai rossoneri anche i cugini dell'Inter. E un derby di Champions come nel 2003, non è da escludere."Indubbiamente un EuroDerby sarebbe un evento mediatico globale. Significherebbe molto per Milano, unica città europea ad avere due team a questo livello in Champions"."E sarebbe un dato che conferma anche la necessità urgente di dotare i due club di un nuovo stadio, per continuare a competere a livello internazionale""Preferirei non incontrare le italiane. Vorrei che tutte le tre squadre italiane potessero giocarsi la chance di arrivare in semifinale: questo rappresenterebbe un grande successo per il calcio italiano e un impulso al rilancio"."Le otto squadre ancora in lizza rappresentano attualmente il meglio del calcio europeo. Comunque vada il sorteggio, saremo pronti ad affrontare una sfida difficile ma entusiasmante"