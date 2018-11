Curioso caso accaduto in campo nel corso di Milan-Juventus. Il Var concede il rigore per fallo di mano di Benatia in area dopo il tocco in anticipo di Gonzalo Higuain, ma fra i rossoneri scatta subito un diverbio sul chi deve battere il penalty. Il Pipita si appropria subito del pallone, ma il rigorista designato è Franck Kessie che si precipita a parlare con la punta argentina. Higuain è chiarissimo: 'Lo tiro io' e Castillejo allontana il centrocampista ivoriano. Poi il tiro, angolatissimo, ma parato da Szczesny e i rimpianti che diventano enormi per Gennaro Gattuso e Kessie.