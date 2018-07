Un pezzo di futuro del Milan si decide oggi. In Svizzera, a Losanna, sarà una lunga giornata per i dirigenti rossoneri, che si apprestano ad affrontare l'udienza del Tas, con la speranza di ribaltare il verdetto della Uefa circa l'esclusione per un'anno dall'Europa League. Rispetto al passato, l'elemento di novità della società rossonera è che c'è un nuovo proprietario: basta Yonghong Li, spazio a Elliott.



RAPPRESENTATI DEL MILAN - Davanti ai tre giudici del Tas ci sarà anche un rappresentante del fondo americano, Franck Tuill, tra i candidati per il ruolo di prossimo amministratore delegato, il quale sarà al fianco del resto della delegazione milanista. Alle 9.30 l'inizio dell'udienza, poi l'esame dei testi, le arringhe, le eventuali controrepliche fino al verdetto atteso in serata. Una giornata lunga per il Milan. E decisiva.