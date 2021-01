9.40 Il programma di giornata per Mandzukic prevede che, dopo la firma e le tradizionali foto con i dirigenti, si trasferirà immediatamente a Milanello per sostenere la prima seduta di allenamento coi nuovi compagni che decideranno di prendere parte alla seduta facoltativa fissata da Pioli.



9.20 Inizia ufficialmente oggi, con la firma sul contratto che lo legherà alla capolista del campionato fino al prossimo 30 giugno, l'avventura con la maglia del Milan di Mario Mandzukic. L'attaccante croato è giunto da pochi minuti in sede per espletare gli ultimi passaggi formali, dopo aver sostenuto nella giornata di ieri le visite mediche e quelle per l'ottenimento dell'idoneità sportiva.



Mandzukic ha scelto di indossare la maglia numero 9 e percepirà 1,8 milioni di euro netti a stagione fino a giugno, con un'opzione di rinnovo automatico per un altro anno in caso di raggiungimento di determinati obiettivi, come il conseguimento di un certo numero di presenze o la qualificazione alla prossima Champions League.