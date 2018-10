Si è tenuta presso la sede del club in via Aldo Rossi, l'assemblea dei soci delAll'ordine del giorno l'approvazione del bilancio 2017-2018.- Prende subito la parola il presidente: "La società ha perso più di un terzo del capitale. Tuttavia, tenuto conto che nei mesi di agosto e settembre sono stati effettuati versamenti da 170,5 milioni, si propone di ripianare la perdita d'esercizio come segue: per euro 39,5 milioni mediante l'utilizzo delle riserve. Per la parte residua, utilizzando i versamenti estivi. La società ha chiesto e acquisito dal socio Rossoneri Sport di utilizzare un massimo di 96 milioni in futuro aumento di capitale effettuati dal socio di maggioranza. Il tutto al fine di ripianare la perdita". In data odierna, il socio Rossoneri Sport ha fatto pervenire un'ulteriore lettera che ha confermato il consenso già espresso dell'utilizzo di 96 milioni per la copertura perdite.- "Non ho grandi novità da comunicarvi. Non ci sono né grandi ingressi né grandi uscite. È un tema fondamentale per la crescita del Milan. Ci sono due montagne da scalare. Da un lato vogliamo sponsor, merchandising e dell’altra i risultati sportivi. Se quest’ultimi sono deludenti, anche gli sponsor non arrivano. Noi fatturiamo quello che fatturavamo nel 2003, 15 anni fa. Il tema dei ricavi è vitale e ci sto dedicando tutta l’attenzione possibile".- "Certamente disporre di uno stadio moderno ed efficiente è fondamentale per quei ricavi che mancano anche al Milan. Abbiamo preso in mano questo problema come una delle priorità. Ci sono tante ipotesi al vaglio, ivi inclusa la condivisione di San Siro con l’Inter. Diminuisce i gradi di libertà, traguardando questo obiettivo come prioritario. Mi piacerebbe, per la fine di quest’anno, aver preso una decisione definitiva".- "In attesa della camera giudicante, la Uefa può e attua la sospensione dei premi. I giudici che ci hanno condannato dall’Europa League, in attesa della sentenza, hanno momentaneamente sospeso i ricavi che ci spetterebbero dall’Europa League. I ricavi di questa sera non possiamo metterli a bilancio, perché siamo in attesa della sentenza Uefa. Sono soldi in garanzia. Sono stati trattenuti 2,5 milioni di euro"- Numeri allarmanti per quanto concerne le perdite da additare alla precedente gestione cinese. Il bilancio di esercizio chiude con una perdita di 135,638,498,93 milioni. Per il bilancio consolidato, sono 126 milioni di euro mentre nell'esercizio precedente, di soli sei mesi, la perdita era stata di 32 milioni.