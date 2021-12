Il Milan per il dentro o fuori. La squadra di Stefano Pioli, alle 21, scenderà in campo contro il Liverpool, a San Siro: rossoneri costretti a vincere e ad aspettare buone nuove da Oporto, con il Porto che non deve vincere contro l’Atletico Madrid. Tante assenze per i meneghini, che devono fare a meno, oltre a Kjaer, Calabria e Giroud, di Rafa Leao.



Krunic sulla trequarti, con Messias e Brahim Diaz, alle spalle di Zlatan Ibrahimovic, tirato a lucido dopo aver riposato nella gara contro la Salernitana. Tonali in mezzo con Kessie, mentre a destra tocca a Kalulu, in difesa, difendere e offendere la fascia. In porta Maignan, che in Champions non gioca dalla seconda giornata.









MILAN-LIVERPOOL (ore 21, visibile su Canale 5, Sky Sport 1, Sky Sport 252, Infinity Mediaset, Now Tv)



Milan: Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo; Tonali, Kessie; Messias, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic.



Liverpool: Alisson; Williams, Gomez, Van Dijk, Tsimikas; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Morton; Salah, Origi, Mané.