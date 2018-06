Oggi giornata decisiva per il passaggio di Castro dal Cagliari al Chievo: si tratta sulla base dei 2 milioni più Ionita, in tarda serata si è riaperto uno spiraglio tra le parti.

Cagliari: in attacco è a un passo Kouamé (Cittadella), per il centrocampo si tratta Grassi (Napoli), l’ultima idea è Viola (Benevento). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il sogno resta però Locatelli (Milan). Miangue è ufficiale allo Standard Liegi, Pajac può andare all’Aek Atene, Frosinone su Lykogiannis.