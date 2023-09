Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in occasione di un evento a San Siro organizzato dal partner Off White. Il calciatore inglese ha fatto chiarezza, in primis, sulle sue condizioni fisiche dopo l’uscita anticipata dal campo contro il Newcastle: "È la prima volta che giochiamo una partita infrasettimanale ed è normale a volte avvertire un po' di fatica, le partite sono molto intense. Ma ripeto, a inizio stagione è normale, era soltanto fatica. Mi sento bene e mi sto riprendendo per essere pronto per la prossima partita".



Sulla reazione post-derby: “Non era il risultato che volevamo e nel calcio può succedere, non si può vincere ogni partita. Quel giorno tante cose non sono andate nel verso giusto ma abbiamo guardato subito avanti. Penso che con il Newcastle abbiamo giocato davvero una bella partita, dominando per tutto il match. Abbiamo giocato un bel calcio e ciò che ci è mancato è stato il gol. A volte non siamo riusciti ad essere abbastanza offensivi, altre volte loro hanno difeso veramente bene. Ma ne usciamo delusi perché avremmo dovuto vincere e i punti in Champions League sono davvero importanti, ma comunque la partita ci ha dato molta fiducia perché abbiamo giocato veramente bene”.