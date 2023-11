Buone notizie per il Milan: Ruben Loftus-Cheek è tornato in gruppo. La squadra di Stefano Pioli ha iniziato a preparare a Milanello il prossimo impegno di campionato contro l'Udinese (sabato 20.45 a San Siro) e lo ha fatto con una novità importante: il centrocampista inglese, infortunatosi nella partita di Serie A con la Lazio, è tornato a lavorare con il resto del gruppo.



PULISIC, KJAER E CHUKWUEZE - Più indietro invece Simon Kjaer e Christian Pulisic, entrambi hanno continuato il loro allenamento personalizzato. E' più vicino il rientro in gruppo di Samuel Chukwueze: il nigeriano, infortunatosi in nazionale durante l'ultima sosta, ha svolto un lavoro personalizzato sul campo.