Dopo una settimana di lavoro, si scende in campo. Prima amichevole estiva per il Milan di Stefano Pioli che, prima di partire per la tournée negli Stati Uniti venerdì, ospita alle 17 nel centro sportivo di Milanello il Lumezzane, società appena promossa in Serie C, del presidente Andrea Caracciolo e del tecnico Arnaldo Franzini. Test che permetterà ai tifosi rossoneri di vedere all'opera i nuovi acquisti Sportiello, Romero, Loftus-Cheek e Pulisic, in attesa di Reijnders e degli altri che arriveranno.



LE AMICHEVOLI - Al momento sono quattro le amichevoli pre-campionato ufficializzate dal Milan: il Trofeo Silvio Berlusconi insieme alle gare del Soccer Champions Tour negli Stati Uniti d’America, ovvero tre super sfide contro le due big spagnole, il Real Madrid e il Barcellona, oltre al derby italiano contro la Juventus.





Milan-Lumezzane LIVE





LE FORMAZIONI UFFICIALI:



MILAN (4-3-3): Sportiello; Calabria, Gabbia, Tomori, Florenzi; Loftus-Cheek, Krunic, Pobega; Messias, Colombo, Pulisic.



LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Tortelli, Dalmazzi, Pisano, Regazzetti; Poledri, Pesce, Cali; Malotti, Capelli, Spini.





LA CRONACA: