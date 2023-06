Tutti incedibili, nessuno incedibile. Il Milan guarda al mercato e cerca di piazzare anche qualche cessione per incrementare i ricavi da player trading. In quest'ottica nessun giocatore della rosa è realmente fuori pericolo anche se c'è la volontà di trattenere a Milano i pezzi pregiati della rosa. Fra questi c'è anche Mike Maignan e, per questo, un addio al portiere francese che piace al Chelsea non è contemplabile a meno di offerte che siano realmente considerabili come folli o fuori mercato.