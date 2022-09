Questo posto è in nuova gestione per ordine dei Rossoneri@acmilan #MAGICpic.twitter.com/bqc4xNRUmY — Mike Maignan (@mmseize) September 4, 2022

Fan di Tommy Shelby e della serieMiketra i migliori in campo nel 3-2 all'Inter di ieri sera, cita la popolare serie per festeggiare il trionfo. "Questo posto è in nuova gestione per ordine dei Rossoneri".