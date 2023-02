La grande notizia di giornata a tinte rossonere l’ha data Stefano Pioli in conferenza stampa: Mike Maignan tornerà a difendere i pali del Milan dopo ben 161 giorni di assenza. Contro la temibile Atalanta di Gasperini servirà tutto il carisma e la leadership del forte portiere francese. Sono pochi i dubbi in ottica formazione per il tecnico emiliano che vuole centrare, per la prima volta in stagione, la quarta vittoria consecutiva.



MESSIAS CONFERMATO - Avanti con il 3-4-3 che ha portato più solidità difensiva e i punti che servivano per il morale e la classifica. Sarà Malick Thiaw a guidare la difesa completata da Fikayo Tomori e Pierre Kalulu. Rade Krunic non é al meglio ma stringerà i denti per fare coppia contro Sandro Tonali in mezzo al campo. Spazio a Junior Messias sulla destra dopo il gol vittoria con il Monza con capitan Theo Hernandez sul versante opposto. In attacco torna Olivier Giroud con ai lati Rafael Leao e Brahim Díaz.



LA PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (3-4-3): 16 Maignan; 20 Kalulu, 28 Thiaw, 23 Tomori; 30 Messias, 8 Tonali, 33 Krunic, 19 Theo Hernandez; 10 Brahim Diaz, 9 Giroud, 17 Leao. All. Pioli.