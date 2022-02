Mike Maignan, portiere del Milan, ha parlato a SportMediaset dopo la vittoria con la Lazio in Coppa Italia: "Il derby? E' molto importante per Milano, per noi era importante anche per la classifica".



VITTORIA CON LA LAZIO - "Abbiamo giocato con la giusta mentalità, abbiamo giocato con intensità e abbiamo vinto la partita. La Coppa Italia è una competizione importante per noi".



SEGRETI - "Sono molto esigente, per un portiere i dettagli sono fondamentali. Io cerco di fare al meglio il mio lavoro".



DONNARUMMA - "Io non sono venuto per far dimenticare Gigio, ma per fare il mio lavoro".