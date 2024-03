Milan, Maignan recupera: sarà titolare contro il Verona

Mike Maignan non vuole lasciare la squadra in un momento così importante della stagione: il portiere francese stringe i denti e sarà titolare domani alle ore 15 nella sfida tra il suo Milan e il Verona in programma al Bentegodi.



ALLENAMENTO IN GRUPPO - Stefano Pioli può sorridere perché Mike Maignan ha svolto l’intero allenamento in gruppo senza provare particolare dolore. L’ex Lille sarà, dunque, regolarmente in campo contro il Verona in una sfida che dirà tanto per il discorso relativo al secondo posto in classifica.



IL CONTATTO E GLI ESAMI OK – Sospiro di sollievo, dunque, per il Milan che avrà a disposizione il proprio numero 16. Ricordiamo che Maignan, dopo un contatto di gioco con il terzino destro dello Slavia Praga Tomas Vlcek (che ha colpito duramente il portiere francese sulla gamba destra, all'altezza del ginocchio) durante la sfida di ritorno – valida per gli ottavi di finale di Europa League – aveva già sostenuto gli esami nel corso della giornata di ieri. Le valutazioni clinico strumentali a cui era stato sottoposto avevano dato esito negativo per quanto concerne un interessamento capsulo-legamentoso del ginocchio destro: per il portiere francese, dunque, si è trattato solo di una contusione. Il provino, sostenuto in allenamento questa mattina, ha confermato le buone sensazioni del transalpino che, domani, difenderà i pali della sua porta contro il Verona.