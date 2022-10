In questi giorni a Clairefontaine è atteso l'arrivo di Mike Maignan. Il portiere del Milan è fermo ai box dopo la ricaduta dell'infortunio al soleo della gamba sinistra, ma non ha messo del tutto da parte il sogno di andare al Mondiale con la sua Francia.



Per questo, come riporta L'Equipe, ha scelto di farsi curare a Parigi dallo staff medico della Nazionale. Per provare a rientrare prima del previsto ed essere fra i convocati di Deschamps per Qatar 2022.