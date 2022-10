Mike Maignan morde il freno. Il portiere francese del Milan, ancora ai box per infortunio, ha dichiarato a margine del Gran Galà del Calcio: "Sono a Milanello tutti i giorni a lavorare per tornare a giocare, spero di stare bene per la prossima partita di sabato a San Siro contro il Monza. Ma dobbiamo vedere con l'allenatore e i medici se sono pronto al 100%, questo infortunio è pericoloso e quindi li ho ascoltati perché ne sanno più di me".



"Sono molto orgoglioso di essere arrivato 25esimo al Pallone d'Oro, questo riconoscimento significa che al Milan facciamo un buon lavoro e ora dobbiamo continuare. L'impatto con la Serie A? Non me lo aspettavo così bello, ma è frutto del lavoro e ne sono felice. Le parole di Buffon? È una leggenda del calcio, mi ricordo che avevamo parlato dopo una partita con il PSG. Al Mondiale in Qatar? Io o Lloris, deciderà Deschamps. Non ne abbiamo parlato, sappiamo tutti che secondo la gerarchia deve giocare lui. Mbappé fuori dai primi 5 al Pallone d'oro? Non lo capisco".