Ilè il presente, manon dimentica il passato.e il, dove tutto è cominciato nelle giovanili. E dove un giorno potrebbe tornare per chiudere il cerchio. Il portiere classe '95, atteso dagli impegni con la nazionale francese, dopo la vittoria di Roma si è recato a, a nord della capitale, dove ha iniziato a giocare nel club locale tra il 2003 e il 2009. Un ritorno alle origini per sostenere la squadra e incontrare tanti tifosi, ma anche per parlare degli incroci del destino:, una sfida speciale per Magic Mike.- Maignan ha dato una breve lettura della partita con i parigini, come ricconta Le Parisien: "Ho già giocato contro di loro quando ero al Lille, quindi non è un campo che non conosco. Sarà una grande partita, su ritmi alti, come piace a me". Domani avversari, ma un ragazzino ha chiesto al portiere se un giorno potrà tornare al PSG, dove è stato formato tra il 2009 e il 2015 senza mai trovare l'esordio in Prima Squadra. E Maignan non ha chiuso: "".- Parole oneste e che hanno generato qualche brivido nei tifosi del Milan, ma al momento lo scenario è diverso. Il PSG ha affidato i suoi pali all'ex rossonero, Maignan ha un. Un contratto che, peraltro, potrebbe anche essere prolungato. Da due anni il club di via Aldo Rossi ha alzato il muro in maniera chiara di fronte agli interessamenti e alle indiscrezioni (), per meno dil'idea di cedere il portiere non si prende neanche in considerazione. In estate, però, ha iniziato a prendere forma anche ilper l'ex Lille, un nuovo accordo per estendere la durata di uno o due anni e, soprattutto, migliorarecome riconoscimento per il rendimento sul campo. Parigi resta nel cuore di Maignan, ma il suo presente è a tinte rossonere e il club è pronto a lavorare affinché lo sia anche il futuro.