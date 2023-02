Nessun rischio.Il portiere francese non gioca una partita ufficiale da metà settembre e come scrive il Corriere della Sera nessuno si sbilancia su una data certa di rientro per due motivi:elementi fondanti per un allenamento da portiere eQualcosa, insomma, è andato storto, ma non è colpa dello staff medico del Milan e nemmeno di quello della Nazionale francese. La verità è che Maignan, per accelerare il recupero con affaccio sul Qatar,. Se tutto va bene l'ex Lille tornerà per il match di Londra contro il Tottenham, in calendario l'8 marzo. Ma il condizionale è d'obbligo.