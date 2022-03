Mike Maignan si è preso il Milan. Il portiere francese ha inciso tanto sul primato rossonero in campionato, grazie a diverse parate importanti e veri e propri miracoli, ma anche tenendo spesso palla in fase di costruzione: tra i parametri utilizzati per stabilire il valore di un portiere, sono da sottolineare anche i punti ottenuti dai rossoneri grazie al rendimento del numero uno, ben 20 dei 66 ottenuti finora.