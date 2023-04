La notizia era nell'aria, ora è arrivata l'ufficialità:questo il comunicato sui canali ufficiali del club rossonero: "AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Olivier Giroud. Olivier, al Milan dall'estate 2021, è diventato un importante punto di riferimento al centro dell'attacco rossonero, collezionando 76 presenze e 27 gol".Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com l'ex attaccante di Montpellier, Arsenal e Chelsea, 37 anni il prossimo 30 settembre,E' stato un degli artefici della vittoria dello scudetto del 2021-22, con 11 gol in 29 partite, in questa stagione ha realizzato 8 reti in campionato e 5 in Champions League, l'ultima nel quarto di finale di ritorno contro il Napoli, giocato al Maradona e finito 1-1.Giroud ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a MilanNews: "Tutto bene. Sono molto felice. È il modo migliore per festeggiare ieri sera, poi meglio che abbiamo vinto...Ho ricevuto una bella accoglienza e mi sento molto bene".