ll Milan ha avviato le pratiche per il rinnovo di Franck Kessie. La chiamata di Maldini all’agente del calciatore è arrivata a inizio settimana, un primo contatto per solcare la strada che dovrà condurre all’accordo tra le parti. I rossoneri sono totalmente soddisfatti del rendimento del calciatore ivoriano, cresciuto moltissimo nel corso di questa sua esperienza al Milan, fino ad affermarsi come uno dei punti fermi dello spogliatoio.



SCADENZA AL 2024 - Il rapporto con Pioli è ottimo, così come quello con Ibra e gli altri senatori dello spogliatoio rossonero. Ecco perché il Milan ha intenzione di schiacciare il piede sull’acceleratore per raggiungere l’intesa. Un rinnovo che il Milan spera di ottenere già entro il mese di gennaio, adeguando l’attuale contratto di Kessié in scadenza 30 giugno 2022 e portando la scadenza al giugno del 2024. I dialoghi sono aperti e Kessié è felice al Milan. È sempre un buon punto di partenza.