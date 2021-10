A pochi minuti dalla sfida con il Porto, Paolo Maldini ha presentato la gara ai microfoni di Mediaset: "Non sarà una gara da dentro o fuori, per sperare di passare il turno ci servono nove punti. Le assenze? non ci snatureremo, ma non sarà facile. Non voglio dare alibi a chi giocherà, abbiamo grandi calciatori e faranno il loro lavoro. Cercando scuse prima della partita ci si prepara alla sconfitta, e questo non fa parte della nostra visione del calcio".



BALLO TOURE' - "Ha bisogno di giocare perché ha grandi capacità atletiche. La lingua può essere un problema, a volte però è giusto sbagliare per imparare. Tanti giocatori è la prima volta che sono a questi livelli, a Liverpool hanno sentito un brivido per la mancanza d'esperienza. Fa parte di un percorso iniziato due anni fa, queste partite ci fanno capire che giocando come sappiamo possiamo competere anche in Champions".