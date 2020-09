In questi primi due anni di esperienza dirigenziale Paoloha incassato molte critiche, tantissime delle quali inegenerose e immeritate. Non perché l’ex capitano rossonero sia stato esente da colpe, ma perché nei primi due anni della sua esperienza da dirigente non era lui l’ultimo responsabile delle scelte fatte.. Il tutto con gli interventi dall’alto e la discutibile “linea editoriale” diche nei suoi primi due anni si è rivelata fallimentare da tutti i punti di vista, tecnici ed economici.Da dopo il lockdown invecee non è un caso se si è susseguita una serie di scelte improntate al buon senso e finalizzate agli interessi del club. Scelte non di mercato, ma mirate un’ormai perduta unità d’intenti e di obiettivi dentro e fuori dallo spogliatotio.Sfruttando quest’inerzia, Maldini anche in fase di mercato ha proseguito la linea di restaurazione degli antichi valori ed equilibri di Milanello cominciata nello scorso gennaio. Ma le sue competenze e influenze non si sono limitate all’ambito tecnico,. Anche dal punto di vista economico.Danni fatti con l’ingaggio di giocatori evidentemente non funzionali al progetto, con emolumenti principeschi.. In questo senso sono da valutare le rescissioni contrattuali di, due “rinforzi” palesemente inadeguati della famigerata campagna acquisti di. E’ vero che il Milan non ha incassato nulla dalla loro partenza, ma si è alleggerito di due ingaggi pesanti. Inutilmente pesanti.Al di là degli strani giochi di prestigio contabili che ci vogliono vendere i soliti illusionisti dell’informazione rossonera, la realtà è che il portoghese è stato “svenduto” all’Eintracht. Non è però certo colpa di Maldini se un ventenne strapagato da Mirabelli al Porto di Mendes nel giro di 3 anni perde 3/4 del proprio valore.. Naturalmente il “riparatore” Maldini deve ancora mettere le mani su altri casi spinosi, come i rinnovi die la gestione del caso, un altro giovanissimo strapagato, questa volta da, sul quale al momento è difficile pensare di non patire un’altra onerosa minusvalenza.Il prossimo passo è un’altra “riparazione” di un errore del passato. In quest’ottica è da leggersi il ritorno di, giubilato danonostante il parere favorevole di. Ovviamente Maldini sta provando a prenderlo, ma non a qualsiasi prezzo. E, a proposito di prezzo, siamo convinti che a Maldini non faccia piacere questo giochetto di comunicazione per cuiallo scopo di riconoscere ai viola una commissione inferiore al pattuito.