Il Milan è pronto a ripartire da Ralf Rangnick. Paolo Maldini è davanti ad un bivio: rimanere con un nuovo ruolo, meno operativo e più istituzionale, oppure andare via. Secondo Tuttosport, nelle ultime settimane l’ipotesi che Paolo possa restare, ma non nelle attuali vesti, sta prendendo quota. Le indiscrezioni che filtrano da Milanello vedono le sue quotazioni leggermente in rialzo, ma per rimanere dovranno cambiare le condizioni. Non sarà più lui a fare il mercato, però Maldini potrebbe essere ugualmente un elemento di raccordo tra la squadra e la dirigenza, una bandiera che porti il Dna rossonero in giro per il mondo. Ora la palla passa a Paolo.