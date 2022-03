Intervistato da Mediaset nel prepartita della semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Inter, l'ad del Milan, Paolo Maldini è stato protagonista di un siparietto con Ibrahmovic.



Dopo aver risposto così alla domanda sul suo rinnovo: "Lui è un vincente, è giusto che dica di voler vincere. Magari riusciamo a vincere quest’anno e non è detto che comunque non possa avere un futuro con noi. Sta pensando a tornare a disposizione, poi vedremo”, alle spelle di Maldini è apparso proprio Ibrahimovic, indisponibile per la gara per il problema al tendine d'achille. Sguardo d'intesa e pacca sulle spalle. Il rinnovo è possibile.