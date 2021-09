segna alla prima da titolare in Serie A con ile a fine partita parla a Dazn: "C'è stata un'emozione fortissima. Meno male che abbiamo vinto e preso i tre punti. Devo ancora realizzare e mettere a posto le idee".- "Pioli mi stimola molto e mi dà tanti consigli, mi aiuta tanto".- "Ero abbastanza emozionato ma tranquillo, i compagni mi aiutano tantissimo e il mister mi dice di stare tranquillo. Ero sereno, per fortuna abbiamo portato a casa una partita durissima".- "Papà è molto esigente, mi dà consigli e mi aiuta. E' giustamente un papà​".- "Il mister è venuto il giorno prima e mi ha spiegato le palle inattive, ho capito che sarei stato titolare. C'era tensione ma i compagni mi aiutavano tanto".- "Era dura trovare spazi, muoversi e creare occasioni. Poi per fortuna nel secondo tempo si sono aperti un po' gli spazi ed è stato un po' più semplice".- "L'ha messa Pierre (Kalulu, ndr), è stata una bella azione con l'apertura di Leao. L'ho messa di testa e il portiere non è riuscito a tenerla per fortuna".- "Probabilmente devo ancora capire bene i momenti della partita, però aiuta".