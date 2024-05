Milan, Maldini: 'I primi 10 mesi da dirigente tornavo a casa e mi sentivo inadeguato. Leonardo se la rideva'

Ildidirigente è nato quasi per caso e, sicuramente, i primi passi in questo nuovo ruolo non furono semplici da gestire. A raccontarlo a Radio Serie A è stato lo stesso ex-capitano rossonero che ha svelato un retroscena anche sul ruolo che ebbe Leonardo nella sua crescita."I miei primi dieci mesi da dirigente sono stati di apprendimento, mi sentivo inadeguato, stavo imparando e non riuscivo a determinare qualcosa"."Leonardo rideva, mi diceva che mi sarei reso conto pian piano del mio impatto. È stata una fortuna iniziare a lavorare con lui"

"Ho creato tanti rapporti, è una questione di relazioni. Quello che abbiamo creato non è stata solo una squadra vincente, ma anche tante relazioni con i giocatori. Ne sono arrivati circa trentacinque nel corso dei cinque anni, con ognuno di loro si è creato un rapporto speciale".