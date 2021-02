A pochi minuti da Milan-Inter, Paolo Maldini è intervenuto a Dazn: "Se viene ancora voglia di giocare? Sono ricordi del passato che non tornano più. Normale che vedendo la classifica, per noi e per l'Inter, una sfida di vertice dopo tanti anni, è importantissimo. L'approccio dei tifosi da entrambe le parti ci riempie il cuore in questo calcio che, senza gente, è più freddo.



Ibrahimovic pronto per il derby e cosa succederà con Lukaku? Chiedermi se Ibra è pronto per un derby è un po' una provocazione, io credo che sia pronto e spero che si risolva con una stretta di mano e un abbraccio tra i giocatori, perché tra i due giocatori la questione è già chiusa".